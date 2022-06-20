الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو تخدير سيدة بمادة سائلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، حقيقة ادعاء ارتبط بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعرض إحدى السيدات للتخدير خلال استقلالها مركبة شعبية في العاصمة القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفيديو تم التقاطه في 16 يونيو الجاري، حيث قامت 3 ثلاث فتيات، بإلقاء مادة سائلة، على سيدة حال استقلالها "توك توك" بمنطقة المرج في القاهرة، فترجلت وأمسكت بإحداهن، مما أدى إلى تجمع الأهالي وشعورها بحالة إعياء نظرا لظروفها الصحية، بحسب بيان الداخلية.

وقالت الوزارة إلى أنه بعد انتشار الفيديو، كثفت التحريات وتمكنت من تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 فتيات من سكان منطقة المرج، شرق القاهرة.

وأضافت أنه تم ضبط الفتيات الثلاث، واعترفن بالواقعة، لكنهن أكدن أن المادة السائلة عبارة عن مياه، وأنهن قمن بذلك "بقصد اللهو".

وأشار البيان أنه بسؤال السيدة المشار إليها نفت تعرضها للتخدير.

كما أعلنت الوزارة توصلها للقائم على نشر مقطع الفيديو، "وباستدعائه وسؤاله، أقر بنشره لاعتقاده بصحته، وأضاف بأنه حذفه عقب علمه بحقيقة الواقعة".