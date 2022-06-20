«المرود».. رفيق الكحل

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

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يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «المرود».

«المرود» هو عبارة عن عصا صغيرة بحجم العود، رقيقة، ومشغولة بيد حرفي، تستخدم لاستخراج الكحل من عبوته وللتكحل، وأيضاً لاستخراج العطر.

يخبرنا سعيد محمد الظهوري صانع المراود من خشب السدر والمزي، أنه بعدما يقوم بتقطيع الخشب وتنظيفه، يصقله، ثم يحفر عليه من بعد النقوش أو الأشكال الزخرفية في تشكيلة يختارها حسب رغبة الزبون، وبما يرضيه.

ويقول الظهوري إنه تعلم هذه الحرفة منذ صغره، على يدي والده، وأتقنها من بواكير طفولته، ولا يزال يحافظ عليها، ويمارسها، لا سيما أنها لا تزال مطلوبة، كما أنه يشارك بها في المهرجانات التراثية.