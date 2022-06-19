مصر ..طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات المواد غير المضافة غدًا

المصدر: البيان

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ينطلق غدًا الاثنين ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021، في مصر ويؤدي جميع الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في التربية الدينية والوطنية.

فيما تبدأ الامتحانات الأساسية الأحد المقبل 26 يونيو الجاري، ويؤدي طلاب الشعبتين «العلمية والأدبية»، امتحان اللغة العربية، وبلغ عدد الطلاب هذا العام 707 آلاف و992 طالبا/طالبة بالشعبتين «العلمية والأدبية»، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

ووفق البوابة نيوز فبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم.