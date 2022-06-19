حقيقة تأدية بعض امتحانات الثانوية العامة في مصر بالمنزل

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل، مُشددةً على أنه ستتم تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة بالمدارس، وفقاً لجدول الامتحانات المعتمد بدءاً من يوم 20 يونيو الجاري.

وفي سياق متصل، تُعقد امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع بدايةً من 20 يونيو، إذ يؤدي الطلاب يوم 20 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، فيما يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم 21 يونيو، وتعقد الامتحانات في لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس التي يؤديها الطلاب بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم، ويتم تصحيحها إلكترونياً من خلال كنترولات الثانوية العامة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.