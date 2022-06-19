الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود وسيصلى علية ويوارى الثرى غداً.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.