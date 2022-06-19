ضحكات طفل سعودي يسمع لأول مرة في حياته تخطف القلوب

المصدر: البيان

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نشرت وزارة الصحة السعودية فيديو لطفل سعودي يسمع لأول ويضحك من القلب بضحكات تخطف القلوب بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في نجران .

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: لحظات من السعادة.. الطفل "وجدي" يسمع لأول مرة في حياته بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في #نجران .

وقال المدير العام لصحة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، إن العملية هي زراعة قوقعة في الأذنين لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، يعاني فقدان حاسة السمع، وذلك في عملية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وأوضح أن إجراء مثل هذه العمليات المتخصصة يأتي ضمن برامج تحسين الأداء بمستشفيات المنطقة؛ لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات العلاجية بجودة عالية، وتقليص الإحالات للمستشفيات والمراكز المتخصصة. وأشار إلى استمرار تنفيذ برامج التحسين في مختلف التخصصات الدقيقة والعامة؛ لتحقيق نِسب مرتفعة في معدلات رضا المستفيدين بالمنطقة.

وتفاعل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، مع قصة طفل أجرى عملية في أذنيه كي يستطيع السماع.

ووجه أمير نجران بلقاء الطفل وجدي وولي أمره والفريق الطبي، بعدما حرص على متابعة إجراء العملية له عبر الاتصال المرئي.

ضحكات طفل سعودي يسمع لأول مرة تخطف القلوب.. بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنينhttps://t.co/etIfub3qh4#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NcA36agYuD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 19, 2022