موجة حارة تصل إلى 50 درجة مئوية في السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن مناطق المملكة ستشهد موجة شديدة الحرارة تلامس في بعضها 50 درجة مئوية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد حتى الأربعاء القادم 19 - 2022/6/22.

وتوقع أن تشهد أجواء المملكة اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال شرق وشرق ووسط المملكة، وتستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية على جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة تمتد إلى نجران.

كما توقع المركز أن تراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة بين 47 - 50 درجة مئوية على معظم محافظات المنطقة الشرقية والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع، بينما يتوقع أن تراوح بين 45 - 47 درجة مئوية على الأجزاء الشرقية لمناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية.

ودعا المركز الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل سلامتهم.