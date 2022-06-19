يقطع أذن زوجته ويطعنها 20 مرة في مصر

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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عاطل تعدى على زوجته بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة في الكتفين والبطن داخل مسكنهما في حلوان.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر، مصابة بطعنات نافذة، وفقا لموقع القاهرة 24.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن المجني عليها حالتها خطيرة، ولا يمكن مناقشتها، كما تبين وجود قطع بالأذن اليمنى لديها، مع إصابتها بـ18 طعنة في أنحاء جسدها.

وبالتحري تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها الخلافات الزوجية، حيث تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.