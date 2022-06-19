رئيس الحكومة البولندية ينفي وجود خطط لحظر الطلاق

المصدر: د ب ا

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نفى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتشكي أن تكون حكومته تخطط لفرض حظر على الطلاق.

وقال السياسي في حزب القانون والعدالة الحاكم، السبت، إن هذه كانت "كذبة صارخة" من قبل السياسي المعارض دونالد توسك.

كان توسك حذر قبل فترة وجيزة في لقاء أمام "تحالف المذبح والعرش" وهو تحالف من السياسيين الشباب الليبراليين والمحافظين، معربا عن مخاوفه من أنه بعد الحظر شبه الكامل للإجهاض قد تخطط الحكومة أيضا لحظر وسائل منع الحمل والطلاق.

كما أشار رئيس الوزراء السابق إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها القس الكاثوليكي كريستوف بيلوني على راديو ماريا، قائلا إن الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو حظر وسائل منع الحمل والإجهاض والزواج المدني والطلاق بعد توليه السلطة، ما أدى إلى زيادة عدد المواليد.

حكم فرانكو إسبانيا بيد من حديد بعد انتصار الانقلابيين اليمينيين في الحرب الأهلية عام 1939 حتى وفاته عام 1975.