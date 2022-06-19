تحت تأثير الشابو .. يتخلص من طفلته لشكه في سلوكها

المصدر: البيان

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أقدم أب مصري على التخلص من ابنته القاصر خنقاً بقرية كفر الحصة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، وذلك بعد شكه في سلوكها.. لكن أهالي القرية أكدوا إصابته بهلاوس نتيجة تعاطيه "مخدر الشابو"

وتم نقل جثمان الابنة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي فيما تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالحادث من أهالي قرية كفر الحصة يفيد بقيام شخص بالتخلص من نجلته خنقا داخل مسكنهما بالقرية.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة.. وبالفحص تبين وجود جثة مسجاة على الأرض للطفلة "شمس"، 14 عاما.. تم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد عدد من الأهالي في تحقيقات الشرطة أن الأب "س"، 50 عاما، قام بالتعدي على نجلته بالضرب وأمسك بقطعة قماش وتخلص منها بعد شكه في سلوكها فضلا عن إصابته ببعض الهلاوس نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف شهود الواقعة أن المتهم متزوج من سيدتين وأن أولاده قاموا بمقاطعته، الا أنه كان يعاود الظهور من حين لآخر والتعدي على أولاده من زوجته الأولى ثم ارتكب جريمته البشعة تجاه ابنته حيث قام بخنقها حتى فارقت الحياة.