عجوز تسجل رقماً قياسياً بقطع 78 ميلاً في 24 ساعة

المصدر: البيان

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سجلت عجوز فرنسية رقماً قياسياً بقطع 78 ميلاً في 24 ساعة.

وأذهلت باربرا هامبرت، التي تبلغ من العمر 82 عاماً، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإنجاز الذي حققته خلال بطولة فرنسا التي أقيمت في بريف لا جيلارد، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وحطمت هامبرت الرقم القياسي العالمي لأطول مسافة في 24 ساعة بالنسبة إلى فئتها العمرية، إذ كانت صاحبة الرقم السابق امرأة ألمانية ركضت 105 كيلومترات (65.2 ميلاً) على مدرج المطار.

وعزمت أن تكسر ذلك الرقم القياسي بعزيمة وإصرار رغم تقدمها في العمر، مشيرةً إلى أنها تملك روح الشباب في التحدي والرغبة في تحقيق الأهداف، وبالفعل استطاعت أن تتجاوز السيدة الألمانية بنحو 15 كيلومتراً.

وقالت إنها لم تشعر بالتعب على الإطلاق طوال الـ24 ساعة، ولم تشعر أبداً بالنعاس أثناء الليل، وأجبرت نفسها على تناول الطعام والشراب، بينما بالفعل بدا عليها التعب بعد أن عبرت خط النهاية.

وأضافت أن زوجها هو الذي دفعها إلى الأمام، وكان على جانب الطريق طوال السباق الذي استمر 14 ساعة,

وطوال مسيرتها المثيرة للإعجاب في الجري، تعرضت هامبرت للعديد من الإصابات، بما في ذلك آلام الورك، والتواء في الكاحل، وعرق النسا، لكنها لم تدع هذه المشكلات تقف في طريق القيام بما تحب أكثر.

واتخذت من تلك العقبات سلماً كي تصل إلى هدفها الذي طالما حلمت به، مؤكدةً أنها مهما كبرت تجدد شغفها بهدف جديد دون كلل أو ملل.

واختتمت حديثها قائلةً: «لا أتناول أي دواء، وأواصل التدريب دائماً، يجب ألا تتوقف عن الجري لفترة طويلة، وإلا سأصاب بالإحباط».