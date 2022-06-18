تتعقب صديقها عبر "إير تاغ".. ثم تقتله

المصدر: البيان

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لم تعدم امرأة أمريكية حيلة لتعقب صديقها الذي استشعرت خيانته، فاستخدمت تكنولوجيا حديثة طرحتها شركة "آبل" قبل عام، من أجل تعقبه ثم اكتشاف خيانته وقتله.‏

ونقل موقع "سبوتنيك" عن "يو إس إيه توداي" الأمريكية، أن المرأة من ولاية إنديانا، تعقبت صديقها باستخدام "آبل إير تاغ" وقتلته بسبب علاقة غرامية مزعومة.

وتمكنت المرأة من الوصول إلى موقع صديقها في أحد المقاهي، حيث كان يلتقي امرأة أخرى، وعندما واجهته دخل الطرفان في جدال، وتصاعدت الأمور بسرعة، لكن بعد فترة وجيزة طلب منهم النادل مغادرة المكان.

بعد ذلك، ركبت المرأة سيارتها وصدمت صديقها ثم شرعت في دهسه، كما أنها حاولت مطاردة المرأة الأخرى التي كان على علاقة معها، لكن الشرطة وصلت وألقت القبض عليها.

ولفظ صديق المرأة أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث، بينما وُجه إلى المرأة في وقت لاحق اتهام بقتله.

وخلال الأشهر الماضية، زادت تقارير تتناول استخدام جهاز "آبل إير تاغ" بطرق ضارة، الأمر الذي دفع شركة "آبل" لطرح تطبيق على متجر "غوغل بلاي" هو "Tracker Detect"، الذي يساعد مستخدمي هواتف "أندرويد" في رصد أجهزة "إير تاغ" غير المرغوب فيها.

ويساعد تطبيق "Tracker Detect" المستخدمين الذي لا يمتلكون أجهزة "آبل" على تعقب أجهزة "إير تاغ" القريبة منهم، والتابعة لشركة "آبل"، أو غيرها من أدوات تتبع العناصر المماثلة، التي قد تكون مسافرة معهم دون علمهم.

وعلى مستوى أجهزة "آبل"، فقد أضافت الشركة الأمريكية إجراءات مكافحة تتبع "إير تاغ" مع تحديثات نظام تشغيل "آي أو إس".

كما قامت بعض الولايات الأمريكية بسن قوانين تحظر التتبع باستخدام أجهزة "إير تاغ".

و"إير تاغ" جهاز صغير طرحته "آبل" قبل نحو عام، ويمكن إرفاقه بعناصر مثل المفاتيح والمحافظ، من أجل تحديد موقعها عند فقدانها.