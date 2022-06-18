هجوم خاطف لنمر على شاب يقود دراجة

المصدر: دبي-البيان

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تداولت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يظهر لحظة انقضاض نمر على راكب دراجة هوائية أثناء مروره على جانب الطريق بمحاذاة منطقة أشجار كثيفة.

وقالت إحدى القنوات الهندية إن الواقعة حدثت في يناير الماضي، في حديقة "كازيرانجا" الوطنية (الهند ) جنوب نهر براهمابوترا.

ولن ينسى هذا الدراج الهندي أبدًا ما تعرض له عندما كان يركب دراجته، فجأة وبدون القدرة على الرد، خرج نمر من الغابة وأسقطه ارضا من فوق الدراجة لكن سرعان ما عاد النمر ليختفي بين الأشجار قبل رد الفعل السريع للدراج الذي هرب بدراجته في اللحظة التي أدرك فيها ما هاجمه، ليغيّر اتجاهه

ويعود إلى الجانب الآخر من الطريق حيث يوجد راكبو دراجات آخرون لا يصدقون ما حدث لأنه كان من الممكن أن يحدث لهم ويعانون من سوء الحظ.