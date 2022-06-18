طبيب سعودي يجري عملية ولادة على متن طائرة بعد طلب المساعدة

المصدر: البيان

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قام طبيب سعودي بعد نداء من طاقم طائرة الخطوط الجوية البروناوية المتجهة إلى أستراليا بالاستفسار عن وجود طبيب على متن الرحلة حتى يساعد في ولادة امرأة تعاني آلام المخاض.

وقال الدكتور ملفي الخنجر، طبيب صحة عامة، إنه أثناء رحلته إلى أستراليا على متن طائرة الخطوط الملكية البروناوية، وبعد نصف ساعة من الإقلاع، صدر نداء من طاقم الطائرة للركاب للاستفسار عن وجود طبيب.



وأضاف: "قدمت نفسي للطاقم، وتبين وجود سيدة فلبينية تعاني من آلام المخاض، وكانت في الأسبوع الـ38 من الحمل، وبعد الفحص الجسدي اتضح أنها على وشك الولادة".





وتابع: "طلبت من طاقم العمل تجهيز المعدات المتوفرة والتواصل مع المحطة الأرضية لطلب استشارة من أيّ طبيب مختصّ لتسجيل توصياته، وبعد الأخذ بالتوصيات كان الأمر متروكًا لي وللطاقم".

وأردف: "بحمد الله وُلد الطفل على متن الطائرة، وتابعنا حالة الأم والطفل طوال الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، وكانت ومولودها في صحة ممتازة والحمد لله، واستُقبلت الأم في المطار بالورود".

واوضح د. ملفي الخنجر وفق "العربية.نت" إن سفير المملكة العربية السعودية في بروناي عماد المهنا تواصل معه حيث أبدى سعادته وشكره وثناءه على ما بدر منه في الطائرة وكيف انعكس ذلك إيجابيا على سمعة الوطن.