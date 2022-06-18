لطلب اللجوء السياسي.. الكويت تضبط "بدون" حاول السفر بجواز مواطن

المصدر: البيان

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تمكن رجال أمن المطار في الكويت، من ضبط شخص لا يحمل جنسية "بدون"، حاول السفر إلى بريطانيا بجواز سفر كويتي يخص أحد المواطنين.

وقال مسؤول أمني، إن رجال الأمن اشتبهوا في الأمر نظراً لاختلاف الصورة في جواز السفر مقارنة بالشخص نفسه. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأضاف أنه جرى إحالته إلى مكتب التحقيق حيث اعترف بأن الجواز يخص أحد المواطنين، واستعان به بعد الاتفاق مع شقيق صاحب الجواز، وجرى ضبط الأطراف الثلاثة، وإحالتهم إلى مخفر شرطة جليب الشيوخ بتهمة التزوير في محررات رسمية.

وأوضح المسؤول الأمني أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه بأنه كان متوجهاً إلى لندن لطلب اللجوء السياسي.