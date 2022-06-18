الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن محمد آل سعود

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ هذا اليوم السبت الموافق 19 / 11 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.