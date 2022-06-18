السعودية: تعديل جديد على مادة تختص باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية

المصدر: البيان

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قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل الفقرة (5) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11/ 1377ه، والمختصة باستغلال الموظف لسلطته الوظيفية.

ونشرت صحيفة أم القرى، تفاصيل التعديل الجديد وفيما يلي النص الجديد للفقرة: «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً».