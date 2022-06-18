مصر .. تفاصيل انتحار سيدة وأبنائها الثلاثة بعدما تركت رسالة لزوجها

المصدر: البيان

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تركت سيدة مصرية رسالة لزوجها النائم تقول فيها «لن تراني أنا ولا الأولاد مرة ثانية»، وفارقت عالمنا هي وأولادها الثلاثة، تاركة الزوج يبحث عنها في كل مكان لتكون المفاجأة القاسية بأنها انتحرت وصغارها هربًا من حياتها الزوجية المليئة بالضغوط النفسية.

وفي التفاصيل وفقا لموقع صدى البلد، قررت ربة منزل تبلغ من العمر 39 عاما، إنهاء حياتها وأولادها الصغار في هدوء تام، بينما كان زوجها نائما، كتبت له رسالة مضمونها «لن تراني أنا ولا الأولاد مرة ثانية»، واختفت بعيدًا، ليستيقظ الزوج من غفوته باحثًا عن أفراد أسرته في كل مكان دون جدوى.

في نفس وقت اختفاء السيدة وأولادها، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، بغرق ربة منزل و3 أطفال في ترعة الإبراهيمية في محافظة المنيا، وانتقلت الأجهزة المعنية على الفور لانتشال جثث الضحايا، وأتضح أنهم الأربعة أفراد المفقودين.

أوضحت التحقيقات الأولية أن الضحايا هم ربة منزل تبلغ من العمر 39 عاما، أولادها الثلاث «زياد ابن الـ 6 أعوام، وأحمد 5 سنوات، وعبد الرحمن 3 سنوات» من سكان عزبة بنيامين في مركز سمالوط، حيث أتضح أن السيدة قامت بإلقاء نفسها وأولادها في ترعة الإبراهيمية حتى تتخلص من الضغوط النفسية الشديدة الواقعة عليها.

طلبت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة سمالوط، زوج السيدة المنتحرة، للوقوف على أسباب انتحار أفراد أسرته الأربعة، حيث أوضحت إحدى أقارب الضحية أن واقعة الانتحار حدثت بسبب تراكمات كثيرة وضغوط عائلية، جعلت الراحلة تصل إلى هذا القرار وتقوم بإلقاء نفسها وأولادها في ترعة الإبراهيمية.

وأضافت أنه كان هناك الكثير من الخلافات، المستمرة بينها وبين زوجها قائلة: «هي بتتخانق هي وجوزها بصفة دائمة، وبتزعل وتروح بيت باباها، ويرجعوها، لكن المرة دي كتبت ورقة لجوزها، إنه مش هيشوفها تاني، لا هي ولا العيال، ومشيت من إمبارح الظهر وأخدت العيال، وجوزها كان نايم صحي مالقهاش».