المحطة الدولية تغير مسارها لتفادي حطام قمر اصطناعي

المصدر: (موسكو - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اضطرت محطة الفضاء الدولية، أول من أمس، إلى تعديل مسارها لتجنب الاصطدام بحطام قمر اصطناعي سوفييتي أسقطه الجيش الروسي قبل سبعة أشهر.

وشارك محرك المركبة الفضائية بروغرس، التي التحمت بمحطة الفضاء الدولية، في تعديل مسار المحطة الفضائية لتجنب الاصطدام بقطعة من حطام القمر الاصطناعي كوزموس 1408، وفقاً لما ذكره مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين عبر تيليغرام.

وأسقط الجيش الروسي القمر الاصطناعي الذي خرج من الخدمة من طراز «تسيلينا-دي» في اختبار للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في 15 نوفمبر 2021. وعندما مرت المحطة الفضائية في أول مرة عبر مجال الحطام، تم توجيه الطاقم بالدخول إلى كبسولة الهروب بمحطة الفضاء الدولية من أجل سلامتهم.

وكان قد تم إطلاق القمر الاصطناعي السوفييتي «كوزموس 1408» إلى مدار أرضي منخفض في عام 1982، حيث عمل لمدة عامين وظل كذلك منذ ذلك الحين.

ويعمل في محطة الفضاء الدولية حالياً ثلاثة رواد روس وثلاثة أمريكيين وإيطالي.