قبر لمتصفح «إكسبلورر» بمناسبة إيقاف العمل به

المصدر: سيئول - أ ف ب

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بنى مهندس معلوماتية كوري جنوبي، شاهد قبر، انتشرت صوره على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، تكريماً لذكرى «إنترنت إكسبلورر» بمناسبة وقف مجموعة «مايكروسوفت» الأمريكية العملاقة، العمل في هذا المشغل الشهير للشبكة العنكبوتية.

وخلافاً لبلدان أخرى كثيرة، بقي مستخدمو الإنترنت في كوريا الجنوبية، التي تضم إحدى أسرع شبكات الاتصالات في العالم، متمسكين باستخدام «إنترنت إكسبلورر» الذي أنهت «مايكروسوفت» رسمياً العمل به الأربعاء، بعد 27 عاماً على إطلاقه. ولمناسبة نهاية المتصفح، أقام المهندس كيونغ جونغ، البالغ 38 عاماً، شاهد قبر على سطح مقهى في مدينة غيونغجو في جنوب كوريا الجنوبية، عليه حرف «e» الشهير، مرفقاً بعبارة «كان ذلك أداة جيدة لتحميل أنظمة تصفح أخرى».

وانتشرت صور هذا «المدفن» الغريب على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية. وبعيد إطلاقه في أغسطس 1995، استحوذ على أكثر من 90 % من حصص القطاع، لكنّه تراجع بقوة خلال السنوات الأخيرة.

لكن في كوريا الجنوبية بقي استخدام «إكسبلورر» إلزامياً حتى سنة 2014 تقريباً.