حقيقة اختطاف فتيات في مصر بوخزة إبرة

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات في المواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.

وأكد أنه تواصل مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مشيرةً إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.

وبيَّنت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.