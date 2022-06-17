"الإعلام المرئي والمسموع" في السعودية تنفي الرعاية الرسمية لـ "ملتقى إعلامي" وتستدعي الجهات المنظمة

المصدر: البيان

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أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، عدم صحة ما تم تداوله حول رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة: "نظراً لما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، تؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن هذا غير صحيح وأن الفعالية غير مرخصة، وجارٍ استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".