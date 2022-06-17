زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب أجزاء من باكستان وأفغانستان

المصدر: د ب أ

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هز زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر أجزاء من باكستان وأفغانستان، اليوم الجمعة، ما تسبب في حالة من الفزع بين السكان الذين هرعوا إلى خارج المباني السكنية والتجارية وقد تمكلهم الخوف.

وقالت الوكالة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث إنه تم الشعور بهزات أرضية متقطعة في العديد من المدن الباكستانية بما في ذلك تلك القريبة من حدود البلاد مع الهند.

وبحسب الوكالة، لم ترد تقارير أولية عن وقوع وفيات أو أضرار ولكن الوضع لا يزال قيد التقييم في المناطق النائية والجبلية القريبة من الحدود الأفغانية.

وأفزعت الهزات الكثير من السكان الذين سارعوا في ذعر إلى الخروج من منازلهم ومتاجرهم في العاصمة إسلام أباد.

يشار إلى أن الزلازل أمر شائع في المنطقة ويمكن أن تسبب أضرارا هائلة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز زلزال اليوم الجمعة يقع في أفغانستان-طاجيكستان.

وفي أكتوبر 2015، أودى زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر بحياة أكثر من 400 وشخص وتسبب في تشرد آلاف عدة في أفغانستان وباكستان والهند.

وفي 2005، توفى أكثر من 70 ألف شخص وكان هناك الملايين بلا مأوى في شمال باكستان وأجزاء من الشطر الباكستاني من كشمير في أسوأ كارثة على الإطلاق تضرب البلاد.