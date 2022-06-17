فرنسا تتعرض لموجة حارة

المصدر: وام

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تتعرض فرنسا لموجة حارة مبكرة شهدت ارتفاع درجات الحرارة بمدنها إلى 40 درجة مئوية وسط توقعات بمزيد من الارتفاع.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية /ميتيو فرانس/ أن "موجة حارة شديدة ومبكرة" ناجمة عن كتلة هوائية ساخنة تتحرك من شمال أفريقيا، تضرب البلاد واصفة توقيتها بأنه لم يسبق له مثيل".

وبلغت درجات الحرارة في العديد من مناطق فرنسا 40 درجة مئوية للمرة الأولى هذا العام أمس /الخميس/ ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها غدا /السبت / لترتفع إلى 41 أو42 درجة.

وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن العديد من المناطق الجنوبية وضعت على أهبة الاستعداد.. وبدأ الحكام المحليون في بعض الأماكن اتخاذ خطوات طارئة.

وقالت حاكمة منطقة جيروند التي تقع فيها بوردو اليوم إنها حظرت الاحتفالات العامة في الأماكن المفتوحة و تلك التي تقام في الأماكن المغلقة بدون أجهزة تكييف.. في حين طالبت وزارة الداخلية الفرنسية بتوخي أقصى درجات الحذر.