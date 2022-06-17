الأردن.. ولي أمر طالبتين يبرح معلمات المدرسة ضرباً

المصدر: البيان

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أمر مدعي عام مدينة عجلون الأردنية، توقيف ولي أمر طالبتين، بعد اعتداءه على معلمتين في المدرسة بالضرب والإهانات والشتائم وفراره من المكان بعد أن أبرحهما ضرباً.

وجاء قرار توقيف ولي أمر الطالبتين لمدة أسبوع، عقب إسناد جرائم تحقير موظف في أثناء عمله الرسمي والإيذاء، والاعتداء على معلم في أثناء عمله الرسمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية شرطة عجلون، قد ألقت القبض على شخص بعد تلقيها بلاغا يفيد بمهاجمة أحد أولياء الأمور معلمتين في مدرسة عين جنا الثانوية للبنات، باستخدام أداة حادة، ولاذ بعدها بالفرار، فيما أسعفت المعلمتان إلى مستشفى الإيمان الحكومي.