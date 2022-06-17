جبروت امرأة .. طلق زوجته وتزوجها فقتلت طفليه خلال شهرين

المصدر: البيان

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عاقبت زوجة مصرية زوجها متعدد الزيجات "تزوج 3 مرات" على تركه زوجته الثانية والزواج بها لأنها لا تنجب، وفور علمها أنها حامل قررت التخلص من طفليه بحيلة شيطانية خلال شهرين.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع صدى البلد، فقد شهدت منطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة المصرية جريمة قتل بشعة بطلتها سيدة قررت إنهاء حياة طفلي زوجها حيث تخلصت من الطفل الأكبر منذ شهرين بمحافظة الفيوم ثم أنهت حياة الطفل الأصغر قبل عدة أيام ما دفع الأب للشك في ملابسات وفاة طفليه في وقت متقارب وابلغ عن زوجته لتكشف عن وضعها السم للطفل الصغير في "البسبوسة".

وكشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور حيث اتهم سائق زوجته بقتل طفله البالغ من العمر 5 سنوات وشكه في قتلها الطفل الأكبر البالغ من العمر 7 سنوات منذ شهرين، وذكر الأب في بلاغه أن زوجته التي تزوجها منذ عامين ادعت وفاة ابنه الأكبر طبيعياً وصدقها عندما هرع بالطفل الى مفتش الصحة الذي أخبره أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية وقام بدفنه في بلدتهم بالفيوم.

وأضاف الأب أنه عندما عاد وزوجته وطفله الصغير إلى شقتهما ببولاق الدكرور ففوجئ بإصابة الطفل بحالة إعياء شديدة عقب تناوله قطعة "بسبوسة" ووفاته فورا وانتابه الشك خاصة أن زوجته طلبت منه نقودا لشراء البسبوسة وأعقبها مباشرة وفاة طفله واتهم زوجته بقتل ابنيه.

كشفت التحقيقات التي باشرها أن والد الطفلين متعدد الزيجات والطلاق وأن هذه الزوجة هي الثالثة له وأنه تزوجها لعدم إنجابها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة اكتشفت حملها فقررت التخلص من طفلي زوجها حيث قتلت الطفل الأول بعدما دفعته على الأرض وادعت أنها حاولت إبعاده عن سقوط رف الأطباق "المطبقية" فارتطمت رأسه بالأرض وتم دفنه بشكل طبيعي ثم فكرت في طريقة للتخلص من الطفل الآخر فوضعت له سم فئران في قطعة بسبوسة قدمتها له وما إن تناولها حتى فارق الحياة لصغر سنه.

نفت المتهمة خلال التحقيقات أمام النيابة العامة في الجيزة قتلها الطفلين قائلة: "أنا حامل هقتلهم ليه دول ماتوا لوحدهم" فقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل الصغير لتحديد سبب الوفاة كما قررت استخراج جثة الطفل الأكبر من مدفنه بالفيوم لإجراء تشريح له لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

جهود البحث والتحري التي باشرها العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، بينت أن مشاعر الغيرة والحقد تملكت من قلب زوجة الأب رغم تفضيله لها على "أم العيال" التي انفصل عنها فما كان منها إلا منحته مكافأة اختياره لها بحرمانه من طفليه بدس السم لهما في الطعام.