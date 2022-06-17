جولة على عوالم «ديزني» لقاء 110 آلاف دولار

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

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أعلنت شركة «ديزني» عن عرض يتيح زيارة مجمعاتها الترفيهية الاثني عشر، في مختلف أنحاء العالم، بواسطة طائرة خاصة، في مقابل 110 آلاف دولار للشخص الواحد.

ويوفر العرض، الذي أعلنته الشركة الأبرز عالمياً في مجال الترفيه وأطلقت عليه تسمية «مجمعات ديزني حول العالم - مغامرة بواسطة طائرة خاصة»، رحلةً تنقل 75 من محبي «ديزني» إلى مجمعاتها في كاليفورنيا وطوكيو وشنغهاي وهونغ كونغ وباريس وفلوريدا في يوليو 2023.

وتشمل هذه الرحلة بالإضافة إلى مجمعات «ديزني»، زيارة معالم بارزة من بينها تاج محل في أغرا الهندية والأهرامات في الجيزة المصرية.

ويوفر العرض كذلك فرصةً نادرة لزيارة موقع «سكاي ووكر رانش» الذي أنشأه المخرج الأمريكي جورج لوكاس (سلسلة أفلام «ستار وورز») بالقرب من سان فرانسيسكو.

ويقول عرض الشركة «ستسافرون برفاهية مستقلين طائرة بوينغ 757 المجهزة خصيصاً للشخصيات المهمة».

وتشكل هذه الرحلة أغلى عرض سفر وفّرته «ديزني» حتى اليوم.