القبض على «الرجل العنكبوت» خلال مغامرة جريئة

المصدر: دبي - البيان

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قبض على ميزون ديشامب، الذي يمارس مغامرات على غرار «حياة الرجل العنكبوت الاحترافية»، لتسلقه مبنى من 50 طابقاً في أوكلاهوما سيتي، يوم الثلاثاء، حسب ما نقل موقع «روسيا اليوم».

ونشر الناشط المناهض للإجهاض، مقطع فيديو للمغامرة على «إنستغرام»، حيث قام بتصوير حشد متزايد من المتطفلين يتجمعون عند برج ديفون، أعلى مبنى في الولاية.

ويسعى المتسلق لجمع تبرعات لـ«لت ذيم ليف»، وهي مؤسسة خيرية، تقدم التمويل للنساء اللاتي يطلبن الإجهاض في محاولة لإقناعهن بإنجاب أطفالهن، بدلاً من ذلك.

ويأمل متسلق الصخور، الذي تحول إلى ناشط في جمع ما لا يقل عن مليون دولار للجمعيات الخيرية النسائية المؤيدة للحياة.

وكشف الكابتن فاليري ليتلجون، من شرطة مدينة أوكلاهوما، أنه تم رصد البهلواني البالغ من العمر 22 عاماً، وهو يتسلق المبنى البالغ ارتفاعه 257 متراً، ثم تم اعتقاله بمجرد وصوله إلى السطح.