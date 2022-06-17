الشاي بيئة تنوّع بيولوجي للحشرات

المصدر: (دبي - البيان)

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ظهر أن كوب الشاي يمكن أن يكشف الكثير من التنوع البيولوجي للحشرات، وفق ما نقل موقع «فيستي. رو». وتشير «بيولوغي ليترز» إلى أنه باستخدام طريقة حديثة لتحليل الحمض النووي، جمع الباحثون الحمض النووي البيئي لمفصليات الأرجل من الشاي والأعشاب المجففة التي تباع في متاجر السوبر ماركت، حيث تمكنوا من فصل «بصمات» جينية لأكثر من ألف نوع من مفصليات الأرجل معظمها من الحشرات والعناكب.

وبالطبع لا تهدف هذه الدراسة إلى إثارة اشمئزاز محبي الشاي أبداً، لأن الحشرات تتواجد في كل مكان بما في ذلك على النباتات، حتى أن بعضها يجعلها بيتاً لنفسه ولذريته. وكل ما تهدف إليه هذه الدراسة هو التحديد بدقة، من وبأي عدد «يسكن» في هذا النبات أو ذلك.ويمكن باستخدام الطريقة الجديدة تحديد أصل المنتجات النباتية غير الشرعية التي تصادرها الجمارك، وتحديد نوع الآفات الزراعية.