لن ترانا مرة أخرى ..رسالة سيدة لزوجها قبل انتحارها وأولادها الثلاثة في مصر

المصدر: البيان

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لن تراني أنا ولا الأولاد مرة ثانية، كانت تلك رسالة تركتها زوجة مصرية لزوجها النائم قبيل التخلص من حياتها هي وأولادها الثلاثة نتيجة الضغوط النفسية الواقعة عليها لدوام المشاكل الزوجية.

وفي التفاصيل فقد لقيت ربة منزل وأبناؤها الثلاثة، مصرعهم، في ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط في محافظة المنيا.

إحدى أقارب المجني عليها، قالت إن واقعة الانتحار حدثت بسبب تراكمات وضغوط عائلية، جعلت الراحلة تُلقي بنفسها وأولادها في ترعة الإبراهيمية، دون معرفتها بتفاصيل الانتحار.

وأضافت أن والد الأطفال، متواجد في قسم شرطة سمالوط، للتحقيق معه، من أجل معرفة أسباب انتحار أفراد أسرته الأربعة.

وواصلت حديثها: هي بتتخاتق هي وجوزها بصفة دائمة، وبتزعل وتروح بيت باباها، ويرجعوها، لكن المرَّة دي، كتبت ورقة لجوزها، إنه مش هيشوفها تاني، لا هي ولا العيال، ومشيت من إمبارح الظهر، وأخدت العيال، وجوزها كان نايم، صحي مالقهاش.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا، بغرق ربة منزل و3 أطفال في ترعة الإبراهيمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث الضحايا.