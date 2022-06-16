لماذا تنتهي أسعار السلع بـ0.99 ؟.. السر يكمن في 9

المصدر: البيان

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نلاحظ دائما أن غالبية أسعار السلع تنتهي بالرقم 0.99$ اعتمادا على سحر رقم 9 الذي يعطي انطباعاً للمشتري بأن السعر مخفض.

فهل فكرت يومًا لماذا تنتهي معظم السلع التجارية بالأرقام 0.99؟ أو ما الفرق الذي يحدثه سنت واحد على سعر السلعة؟ خصوصًا أن الضرائب سوف تزيد السعر الكلي فوق الدولار في جميع الأحوال، إذا مر في بالك هذا السؤال يومًا ما، فلا تخجل أن تبحث عن إجابة له في هذا المقال، حسبما جاء في موقع sputniknews.

بناءً على كلام بروفيسور في التسويق، لي هيبيت، فإن لا أحد من المؤرخين المهتمين بهذا الموضوع يعلمون تحديدًا من قام بابتداع هذه الخدعة التي تساعد التجار على بيع سلعهم بفعالية أكبر، ولكن ما نحن متأكدون منه أنها مستخدمة منذ حوالي العقد.

استنادًا إلى هيبيت، ولأننا نقرأ الأسعار من اليسار إلى اليمين، فإن الأرقام التي تكون إلى اليسار تترك أثرًا أكبر في أدمغتنا. لهذا، أنت تميل أكثر إلى شراء سلعة سعرها 4.99$ من شراء سلعة أخرى بـ5.00$.

ويضيف هيبيت أننا نميل إلى أن نقلّل الجهد المبذول في اتخاذ القرارات الشرائية، خاصةً فيما يختص بالبضائع قليلة الثمن؛ لهذا، يمكن ألا نقوم بحساب الأرقام التي تقع إلى يمين الدولار (أي في خانة السنتات).

هذا يعني أن عقولنا تمتلك ما يكفي من الكسل لخداعنا، فتظهر لنا السلعة التي سعرها 4.99$ وكأنها في الحقيقة سعرها 4.00$ فقط.

وليس هذا فقط، فبناءً على مقال نُشر في إصدار سبتمبر من عام 2003 في مجلة جامعة Harvard للأعمال، فإن إضافة الأرقام 0.99 في نهاية السعر تظهر كما أن هناك عرضًا على هذه السلعة، كما أن الوعي بالقيمة الحقيقية للسعر لدى المستهلك تكيّف خلال الزمن ليؤمن بأنه يحصل على صفقة أفضل عند شرائه لسلعة تنتهي بـ0.99 حتى لو كان التخفيض في حده الأدنى.

أما الخبر الذي سوف يصدمك فهو أن قوة الرقم 9 ليست محصورة فقط بخانة السنتات، وهذا ما أكده بروفيسور التسويق، إيريك أندريس، في دراسة أجراها على قوة تأثير هذا الرقم على عقل المستهلك؛ إذ طلب من أحد المتاجر المحلية المتخصصة في بيع الفساتين النسائية أن يزيد سعر العرض على حد الفساتين من 34$ إلى 39$.

ستتوقع فورًا أنه، وعند زيادة سعر العرض على السلعة، فإنه سوف يقل الطلب عليها؛ ولكن على نحو مفاجئ لوحظ أن الطلب على هذه السلعة زاد بمقدار الثلث، ولكن على سبيل الملاحظة، طُلب من المتجر زيادة سعر السلعة من 34$ إلى 44$ فلوحظ عدم تغير نسبة الطلب عليها.