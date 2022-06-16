السعودية تلغي إلزامية التحصين للدوام الحضوري للطلاب والمعلمين

المصدر: البيان

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ألغت السعودية اشتراط التحصين ضد فيروس كورونا للدوام الحضوري للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والكادر الإداري وسائقي الحافلات.

وبينت الأدلة الإرشادية التي أصدرتها هيئة الصحة العامة "وقاية" في نسختها الثالثة لشهر يونيو الحالي من العام الميلادي 2022 للعودة إلى المدراس في ظل جائحة فيروس كورونا لطلاب الفئات العمرية أقل من 12 عاماً والفئات العمرية أكثر من 12 عاماً، استئناف الدوام الحضوري وعدم اشتراط أن يكون جميع الطلاب قد أكملوا جرعات اللقاح، ولكن يتم تحفيز الطلاب للمسارعة لاستكمال جرعات اللقاح مع عدم اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، والتوصية بارتدائها في الأماكن المغلقة فقط.

واستثنت الأدلة من الدوام الحضوري الفئات غير مستكملة التحصين التي تكون أكثر عرضة للمرض الشديد والتنويم مع التأكيد على عدم حضور الطالب المريض لحين التعافي مع أهمية مراجعة الطبيب أو التواصل مع 937 في حال زيادة شدة الأعراض وعودة الطالب بعد انقضاء فترة المرض والتعافي، مع التأكد من الوضع الصحي للطالب عبر تطبيق «توكلنا».

وتضمنت الإجراءات داخل المدراس وضع جدول دوري لتنظيف الفصول والمرافق الأخرى باستخدام المطهرات المناسبة والحرص على التهوية الجيدة وفتح النوافذ والتخلص الآمن من النفايات.

وفي ما يتعلق بالهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة والعمالة، حثت الإجراءات الكادر التعليمي والإداري على استكمال جرعات لقاح «كوفيد-19» وعدم اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، والتوصية بارتدائها في الأماكن المغلقة.

وحول الزيارات الخارجية، تضمنت الإجراءات عدم اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، والتوصية بارتدائها في الأماكن المغلقة، وتخصيص مكان مناسب لاستقبال الزوار مثل أولياء الأمور، والتدريب على أسس ومعايير مكافحة العدوى في المدرسة، وتفعيل دور الموجه الصحي بالإشراف على تطبيق معايير مكافحة العدوى في المدرسة، وتدريب الطلبة على نظافة الأيدي وآداب السعال والعطاس، وتخصيص غرفة مناسبة تكون في مكان بعيد بقدر الإمكان عن بقية الفصول لعزل الحالات المشتبه بها أو مكان مناسب في حال عدم التوفر، وتوفير مستلزمات الوقاية من الفايروس مثل المعقمات، الكمامات.