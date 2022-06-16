السعودية.. فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية للدورة 52 بكلية الملك فهد الأمنية

المصدر: البيان

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس" من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية؛ للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوكالة أن التسجيل سيبدأ من يوم السبت الموافق 1443/11/19هـ الساعة 10 صباحًا حتى يوم الخميس الموافق 1443/11/24هـ الساعة 10 صباحًا، وذلك عبر منصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية - على الرابط: https://jobs.sa.