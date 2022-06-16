وزير الشؤون الإسلامية السعودي لمسؤولي مسجد المشعر الحرام بمزدلفة: حرام عليكم

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أبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تذمره من حالة الإهمال التي عانى منها مسجد "المشعر الحرام بمزدلفة" لمدة 44 عاماً دون تكييف حتى عام 1439هـ والذي تزامن مع استلامه دفة وزارة الشؤون الإسلامية وتم إطلاق أول مشروع لتكييف المسجد منذ إنشائه وقال لمسؤولي المسجد حرام عليكم إنتم مقصرين..

واستغرب الوزير من بقاء المسجد الواقع في أحد أهم مناسك الحج 44 عاماً دون تكييف، بين عامي 1395 تاريخ إنشائه، و1439، ووجه بتنفيذ مشروع تنقية الهواء وتبريده في المسجد، وفي هذا العام تم إطلاق مشروع تحديث وتطوير وتنقية الهواء بمعدل 100٪ في 20 دقيقة.

وأكد الوزير "آل الشيخ" أن المملكة لم تقصِّر في تقديم كل ما يلزم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل قيامهم بمناسك الحج والعمرة، متسائلاً عن المسؤول عن هذا التقصير طيلة الأعوام الـ 44 التي تلت بناءه، مؤكداً وجوب مسألة المتسبب والمقصر في ذلك.

ومن جهة أخرى، حمّل وزير الشؤون الإسلامية المسؤولية الكاملة لمراقبي المسجد والمشرف المباشر على التماس كهربائي وقع لإحدى إنارات مسجد نمرة بمشعر عرفات، وقال إن المقاول أجير فأنتم تتحملون المسؤولية إذا حصل أي مكروه لا سمح الله.

جاء ذلك في مقطع فيديو وفق صحيفة "سبق " وقد دشن " آل الشيخ " مشاريع خدمية بقيمة 90 مليون ريال في منطقة المشاعر المقدسة، يستفيد منها حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام.

وقال الوزير لمسؤول الصيانة بمسجد نمرة: إذا حصل أي شيء بسبب هذا الالتماس الكهربائي فأنتم المسؤولون مسؤولية مباشرة وهذا عمل موسمي ونريد عملاً متقناً ولا بد من إنجازه على أعلى مستوى يليق بمكانة المسجد والخدمة التي يقدمها لأعظم ضيوف هم ضيوف الرحمن .

وتابع "آل الشيخ": إذا لم توجد لديكم قدرة أو نقص أو تحسون هناك غير متعاون معكم بلغونا لأنني مسؤول أمام الله عز وجل ثم أمام قيادتنا الرشيدة.