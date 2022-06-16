الكويت.. محكمة الاستئناف تعقد اليوم جلسة لمحاكمة قاتل فرح أكبر

المصدر: البيان

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تعقد محكمة الاستئناف في الكويت اليوم جلسة لمحاكمة قاتل المغدورة فرح أكبر.

وكشفت صحيفة القبس الكويتية، أن النيابة العامة ستترافع أمام المحكمة.

وأضافت أن النيابة العامة ستطالب بتأييد حكم الإعدام، كما أنه من المتوقع أن يتم حجز القضية للحكم بعد جلسة اليوم.

وكانت محكمة الاستئناف في الكويت قررت في وقت سابق، تأجيل الطعن المقدم من المتهم بقتل "فرح أكبر" على حكم إعدامه، وذلك لاستكمال استدعاء باقي الشهود في القضية من العاملين بمستشفى العدان.

وواصلت محكمة الاستئناف الاستماع إلى شهود آخرين، حيث استمتعت أمس إلى أقوال أحد الأطباء.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، قال الطبيب الشاهد، إن محاولات إنعاش المغدورة لم تنجح لأنها وصلت إلى المستشفى متوفاة.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكما بالإعدام الثلاثاء 06 يوليو 2021، بحق مواطن كويتي قتل مواطنة بعد اختطافها وطعنها حتى الموت، أمام أعين ابنتها.

وجاء قرار المحكمة بعد شهرين من ارتكاب الجاني جريمته، وهو حكم غير نهائي.

واحتشد أقرباء المغدورة فرح ونشطاء في حقوق الإنسان، في أروقة المحكمة منذ ساعات الصباح الباكر، حاملين صورها ومستذكرين تفاصيل الجريمة البشعة التي أزهقت فيها روح شابة ترددت أصداء مقتلها خارج الكويت.

وكانت النيابة العامة، طالبت في 22 يونيو الماضي بإعدام المتهم، قائلة: «كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!».

وأضافت النيابة في مرافعتها «نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية، فالعلة ليست في هذه القضية، بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن».

كان الجاني قال في التحقيقات إن القتيلة طعنت نفسها بسكين، إلا أنه اعترف لاحقا بأنه هو من طعنها نتيجة غضبه، بعدما رفضت التنازل عن قضاياها ضده.

واعترف الجاني أيضا بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في سيارة القتيلة حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم، جنوبي العاصمة الكويت، مع طفلتها، حيث كانتا متجهتين إلى صالون نسائي.