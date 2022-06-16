بالقانون.. أنثى الفيل «هابي» ليست شخصاً اعتبارياً

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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اعتبرت أعلى محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية، أن أنثى الفيل هابي، ليست شخصاً اعتبارياً، حتى لو كانت «ذكية» جداً، ولا يمكنها تالياً التمتع بالحقوق الإنسانية، واضعة بذلك حداً لمعركة تتعلق بالأخلاقيات، بقدر ما لها طابع قانونية.

وكانت جمعية «نون هيومن رايتس بروجكت»، للدفاع عن الحيوانات، رفعت دعوى في نيويورك، طالبت فيها بنقل هابي من حديقة حيوانات في برونكس، بقيت فيها 45 عاماً، إلى ملجأ للفيلة.

واعتبرت أن أنثى الفيل هذه، تتمتع بقدرات إدراكية متقدمة، وهي «مستقلة إلى درجة كبيرة» في تصرفاتها، مشددة على ضرورة الاعتراف بها كشخص اعتباري، له الحق في الحرية. إلا أن محكمة نيويورك العليا، جزمت في حكمها الذي كتبته رئيسة المحكمة جانيت ديفيوري، بأن هذا الحق «لا ينطبق على هابي». واعتبر القرار أنها «حيوان غير بشري، وليست شخصاً خاضعاً للاحتجاز غير القانوني».

ورأت القاضية أن من شأن اتخاذ قرار لصالح هابي، أن يربك كل «التفاعلات بين البشر والحيوانات».

وتحفّظ اثنان من القضاة على هذا القرار، ما يعكس تعاطف الأمريكيين مع قضية الحيوانات.