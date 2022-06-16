المصدر: (بكين - وام)

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أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم، أن باحثين صينيين أحرزوا تقدماً في دراسة تقليل ذوبان الأنهار الجليدية اصطناعياً، من خلال تقييم تأثيرات مواد الغلاف المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أن الباحثين دمجوا في الدراسة، التي تم إجراؤها بين يونيو وأغسطس 2021، نموذجين رقميين عاليي الدقة، لتحديد الارتفاع من أجل تقييم ذوبان أنهار جليدية مغطاة بثلاث مواد غلافية مختلفة.

وكشفت النتائج عن أنه تم الحفاظ على ما يصل إلى 32 في المئة من فاقد الكتلة في المناطق المحمية، مقارنة بالمناطق غير المحمية.. فيما أظهرت مادة الألياف النانوية بياضاً أنصع من نوعين من النسيج الأرضي، استخدما في التجارب.

وقال الباحثون إن الدراسة كشفت عن طريقة جديدة لتقليل ذوبان الأنهار الجليدية، وقدمت مراجع علمية في مواجهة التغيرات الناجمة عن الاحتباس الحراري.

وتم نشر نتائج الدراسة في الموقع الإلكتروني لمجلة «الاستشعار عن بعد».