حكم قضائي جديد ضد خاطف ابنته في مصر

المصدر: البيان

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أصدر القضاء المصري، اليوم، حكماً جديداً ضد الأب المتهم بخطف ابنته «نورا» والتعدي عليها بمنطقة المعادي في القاهرة.

وأمرت المحكمة بتجديد حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وطالب دفاع المتهم بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان مالي تراه المحكمة مناسباً، إذ لا يُخشى على المتهم من الهرب، ومحل سكنه معلوم لدى الجهات الأمنية.

كانت النيابة العامة المصرية قد قررت حبس المتهم احتياطيّاً على ذمة التحقيقات، بعدما ورد محضر تحريات ثبت فيه تعديه على ابنته واصطحابها كرهاً عنها لمسكنه للإقامة برفقته.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل في مكتب النائب العام تداول عدة منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف أب ابنته واحتجازها، والتعدي عليها ضرباً، بالتزامن مع مباشرة النيابة تحقيقاتها منذ إبلاغ زوجة جدِّ المجني عليها في الرابع من شهر يونيو الجاري بالواقعة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المبلِّغة، التي شهدت بحصول زوجها جدِّ المجني عليها على حكم قضائي بحضانة المجني عليها وولايتها التعليمية حتى وفاته، ونشوب خلافات بين الأب وابنته بعد وصية جدها بثلث تركته لها، وأنه يوم الواقعة قد حضر لمسكنها وتعدى على ابنته ضرباً واصطحبها كرهاً على مرأى من أفراد أمن معينين لتأمين إحدى المنشآت على مقربة من المسكن.