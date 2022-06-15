فيديو .. ماذا حدث للطفل الهندي العالق في بئر الأفاعي منذ 5 أيام؟

المصدر: البيان

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بينما كان الطفل الهندي ساهو، أبكم وأصم، يلعب في فناء منزله الخلفي سقط في بئر مليء بالأفاعي والعقارب ما صعب من مهمة رجال الإنقاذ خلال 5 أيام من المحاولات.

تمكن عمال الإنقاذ في الهند من إنقاذ الطفل العالق في بئر عمقها 24 مترا منذ 5 أيام، رغم وجود عقارب وأفاع سامة وعدم القدرة على التواصل معه مباشرة.

وكان الطفل راهو ساهو سقط الجمعة في بئر ضيقة جداً يبلغ عمقها 24 متراً عندما كان يلعب في جوار بيته الواقع في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد.

وغرّد رئيس وزراء الولاية بوبيش باغيل عبر تويتر انّ الصبي أُخرجَ من البئر سليماً "بفضل صلوات الجميع وجهود فرق الإغاثة الحثيثة".

وقال رئيس الإدارة المحلية جيتندرا شوكلا للصحافيين إنّ راهول ساهو "على قيد الحياة لكنّه أصبح نحيلاً" و"نُقل إلى أحد المستشفيات" في المنطقة المجاورة.

واستعانت فرق الإغاثة بآلات تحريك التربة ورافعات وحفرت نفقاً موازياً للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين.

وأوضحت السلطات المحلية أنّ سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى وجود أفاع وعقارب وصخور شديدة الصلابة أعاقت كلها عمليات الحفر وأخّرت جهود الإنقاذ.

وكان قائد شرطة منطقة جنجغير فيجاي أغراوال أشار لوكالة فرانس برس إلى أنّ كاميرات استُخدمت لمراقبة وضع الصبي وتحركاته خلال عملية الإنقاذ.

وعادة ما تُسجَّل حوادث مماثلة في القرى الهندية يشكل الأطفال ضحاياها.

وسنة 2019، توفي طفل يبلغ من العمر سنتين بعدما علق لأربعة أيام في بئر في ولاية البنجاب.

وفي العام نفسه، سُحب طفل في سن السنة ونصف السنة من بئر في هاريانا بعدما علق في الداخل ليومين.