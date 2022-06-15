صفعة الوالد تقتل فتاة عمرها 14 عاماً في الجزائر

المصدر: البيان

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لقيت طفلة جزائرية عمرها 14 عاماً مصرعها بعد صفعة من والدها في لحظة غضب بعد شجار عائلي.

ونشرت بوابة أفريقيا الإخبارية، تفاصيل الحادث المأساوي الذي اهتزت له بلدية عيون العصافير، بإقليم دائرة تازولت في ولاية باتنة (شرق الجزائر)، بعد وفاة الفتاة بعد صفعة والدها، وهو رجل في العقد الخامس من عمره.

ودفع شجار عائلي وحالة الغضب التي امتلكت الوالد، الى صفع ابنته البالغة من العمر 14 ربيعا، فسقطت جثة هامدة، حسب ما أشار اليه أقارب وجيران العائلة، ولم تنشر الجهات الرسمية الى حد الساعة أي تنوير بخصوص الحادث، في انتظار نتائج التحريات الرسمية.

وباشرت مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني تحقيقاتها، بعد أن سلم الوالد نفسه وهو في حالة ندم شديد لأنه لم يكن قصد ارتكاب الجرم على حسب أقواله، في قضية يبدو أنها ستتراوح بين تهمة القتل غير العمد، أو الضرب المفضي إلى الوفاة دون القصد في إحداثها.

فيما يتوقع أن تطلب النيابة تقريرا طبيا من الطبيب الشرعي لمعرفة السبب المباشر والعلاقة الكامنة بين الضرب والوفاة بعد تلقي تلك الصفعة القوية.