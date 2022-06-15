السعودية تعلن انتهاء قرعة الحجّاج من داخل المملكة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية انتهاء إجراء القرعة الإلكترونية للحجّاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، لموسم حجّ الحالي، وذلك حسبما أعلنت الوزارة اليوم "الأربعاء" عبر موقعها الرسمي.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 297,444 طلباً ضمن القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين .. منها 62% لفئة الذكور، و38% لفئة الإناث.

وكان قدر حددت وزارة الحج والعمرة، ضوابط موسم حج هذا العام، بعد أن تقرر رفع عدد الحجاج خلال الموسم إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وتضمنت ضوابط موسم حج هذا العام أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.