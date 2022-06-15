وزارة الأوقاف المصرية تحقق بواقعة رقص شاب في أحد المساجد

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الأوقاف المصرية أنها بدأت التحقيق بواقعة رقص شاب في أحد المساجد.

وأوضحت الوزارة، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري، أن الواقعة حدثت داخل أحد مساجد محافظة القليوبية.

وقالت إن الشاب يعمل بمهنة النقاشة، وأثناء قيامه ببعض الترميمات داخل المسجد محل الواقعة قام بتشغيل إحدى الأغاني الشعبية والرقص عليها، الأمر الذي أثار غضباً عارماً واستياءً واسعاً.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر الشاب ممسكاً بمكبر صوت داخل المسجد وهو يرقص على الأغاني الشعبية، ما أثار مطالبات للأزهر الشريف بالتدخل.