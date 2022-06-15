الجوازات السعودية توضح خطوات إصدار تأشيرة "خروج نهائي" للعامل المتوفى

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، الخطوات الواجب اتباعها لإصدار تأشيرة «خروج نهائي» للعامل بعد وفاته داخل المملكة ورغبة أهله وذويه بدفنه في بلده.

وقالت الجوازات، إنه في حال وفاة العامل، يتم التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، لإصدار شهادة الوفاة، ثم يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات، ويتطلب إحضار خطاب موافقة الشرطة والإمارة والسفارة على ترحيل جثمان العامل ليتمكن كفيله من إصدار تأشيرة خروج نهائي للمتوفى، مع التأكد من وجود بوليصة شحن وتقرير طبي.