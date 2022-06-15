وفاة زوجة وزير الداخلية التونسي متأثرة بإصابتها في حادث انفجار

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين متأثرة بإصابتها في حادث انفجار إثر تسرب غازي في مقر سكنهما قبل نحو شهر.

وقالت الوزارة إن الوفاة جاءت نتيجة تدهور حالتها الصحية دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

ويوم 16 مايو الماضي أعلنت الوزارة أن مقر سكن الوزير شهد انفجارا بسبب تسرب غازي أسفر عن تعرض زوجته "لإصابات طفيفة" نقلت على إثرها إلى مستشفى الحروق البليغة في ولاية بن عروس القريبة من العاصمة فيما لم يتعرض الوزير لأي أضرار.