موظف بالمرور يُحصِّل رسوم المخالفات ويُودعها في حسابه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس موظف في إدارة المرور بوزارة الداخلية غيابياً لمدة 10 سنوات، كما قضت بإلزامه دفع غرامة تقدر بـ200 ألف دينار، في قضية اعتداء على المال العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف ـ وهو هارب خارج البلاد حالياً ـ باختلاس 68 ألف دينار من جهة عمله بإدارة المرور في وزارة الداخلية عن طريق تحصيل رسوم مخالفات المرور ووضعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وقال مسؤول للصحيفة، إن مثل هذه القضية وغيرها تكشف عن خلل كبير يجب تداركه، يتمثل في السماح بتحصيل المبالغ يدوياً وليس إلكترونياً، إضافة إلى ضعف الرقابة الدائمة على المال العام.