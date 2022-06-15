الأمن العام السعودي يحذر من التعامل مع حملات الحج الوهمية

المصدر: البيان

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حذّر المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، العميد سامي الشويرخ، المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1443 هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق اعتمرنا، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأكد العميد الشويرخ أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها، مهيبًا بالتقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.