فيديو.. الشرطة السعودية تداهم "مخالف" يبيع تصاريح حج مزيفة

المصدر: البيان

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قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص تورط بتزييف تصاريح الحج لهذا العام 1443هـ.

ونشر حساب الأمن العام بتويتر مقطع فيديو لمداهمة حقيقية، توضح كيف تمكَّن رجال الأمن من تنفيذ مهمة ‫القبض على يمني مخالف لنظام الإقامة، يعرض بيع تصاريح حج مزيفة لعام 1443هـ مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.