السعودية أكبر رقعة بالعالم تحتوي على فوهات براكين خامدة منذ آلاف السنين

المصدر: البيان

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قال خبير الطقس السعودي الدكتور خالد الزعاق، إن المملكة العربية السعودية هي أكبر رقعة في العالم تحتوي على فوهات براكين خامدة منذ آلاف السنين، حيث تحتوي على قرابة 2500 فوهة بركان.

وأضاف الزعاق، أن منطقة حائل تُحيط بها البراكين الخامدة منذ آلاف السنين عبر مواقع مختلفة. وفقا لصحيفة سبق.

وأكد الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن الفوهات البركانية تنقسم إلى قسميْن: أحادية، وهي التي يثور فيها البركان مرة واحدة، وأخرى مركزية يثور فيها البركان بشكلٍ دوري، مثل براكين جنوب شرق آسيا:

وأضاف، الفوهات البركانية كوّنت 13 حَرَّة بالسعودية، وهي الأرض السوداء المفروشة بالصخور النارية والطفح البركاني.