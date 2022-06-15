حقيقة بيع الأراضي التي لم يصدر لها صك نظامي في السعودية

المصدر: البيان

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أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية، أنه لاصحة للمعلومات المتداولة في منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع الأراضي على أصحاب طلبات تملك العقارات المقدمة عبر منصة (إحكام) التي لم يصدر لها صك نظامي.

وبينت الأمانة أن اللجان تعمل وفق قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعلنة في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لعقارات الدولة، مشيرة إلى أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم 920035544 وحساب إحكام على تويتر. وفقا لصحيفة عكاظ.

ودعت الأمانة إلى عدم تداول الشائعات لما لها من آثار سلبية وتبعات قانونية، مشيرةً إلى أن من شروط قبول طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي 21679 وتاريخ 1387/11/9هـ.