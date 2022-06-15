مصر.. السجن 10 سنوات لـ«سارق غطاء بالوعة»

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، حكما بالسجن ، 10 سنوات بحق متهم بسرقة غطاء حديديا لبالوعة صرف صحي.

وكانت الشرطة حررت محضرا بالواقعة، وأحالت المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وأفاد تقرير فني تابع لشركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، بأن الغطاء المضبوط مال عام وأن هناك عدة أغطية لبالوعات متعددة في المنطقة مفقودة ويرجح سرقتها، الأمر الذي يترتب عليه أضرار كبيرة سواء بسقوط المارة في البالوعات أو انسدادها نتيجة تعريتها.

وشهدت محافظة الإسكندرية المصرية، مؤخرا، حادثة غريبة، تمثلت بإحالة شخص سرق غطاء حديديا لبالوعة صرف صحي، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكما قاسيا.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شخصا ضبط وبحوزته غطاء بالوعة صرف صحي في دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

واعترف المتهم ، بحسب المصدر، بسرقة الغطاء من فوق بالوعة صرف صحي بشارع عين شمس في الدخيلة، وأنه كان في طريقه لتسليمه لشخص آخر لبيعه مقابل حصوله على مبلغ مادي، وأصدرت المحكمة حكما بسجن المتهم 10 سنوات لسرقة المال العام المتمثل في غطاء بالوعة الصرف الصحي المضبوط بحوزته.